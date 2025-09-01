GRABADO el 01-09-2025

¿Qué es un caviar? Santivánez habla

El peso de los caviares en la política peruana: el ministro Juan José Santiváñez ofreció una definición sobre los llamados caviares, un término que divide opiniones y que sigue marcando la agenda política del país.

Manifestantes queman el Congreso de Indonesia.

El crimen del diplomático indonesio Mar de Fondo.

¿Qué es un caviar? Santivánez habla.

Dina Boluarte propone reabrir el penal de El Frontón con el apoyo de Santiváñez.

¿Juan José Santiváñez es masón? El ministro de Justicia responde.

Dron le golpea en la cara a cantante de Corazón Serrano.

Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo, capricornio.

Horóscopo de la semana en Caretas Aries, leo, sagitario.

Horóscopo de la semana en Caretas Géminis, libra, acuario.

Horóscopo de la semana en Caretas Cancer, escorpio y piscis.

Todos los caminos conducen a Santiváñez TresxSiete 176.

LA POTENCIA MILITAR FRENTE A VENEZUELA VICEALMIRANTE FRANCISCO CALISTO Perú 2026 .

CHEVRON A LA CANCHA JOSÉ ANTONIO MANSEN Perú 2026 .

Entrevista al MINISTRO DE JUSTICIA Juan José Santiváñez Perú 2026 .

LA POTENCIA MILITAR FRENTE A VENEZUELA VICEALMIRANTE FRANCISCO CALISTO Perú 2026 .

Además hoy día 02 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del músico nacional José «Pepe» Torres

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Día del Neurólogo Peruano

Fin de la Segunda Guerra Mundial

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

