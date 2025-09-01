GRABADO el 01-09-2025

Dina Boluarte propone reabrir el penal de El Frontón con el apoyo de Santiváñez

Dina Boluarte propone, junto al respaldo de varios ministros, destinar 5 mil millones de soles para reabrir el penal de la isla El Frontón, con el fin de trasladar a 2 mil reos de alta peligrosidad. Sin embargo, expertos indican que con el presupuesto asignado a ese proyecto, se podrían crear 20 penales modernos en todo el país.



¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios



caretas elfronton penal actualidad esnoticia esnoticiaahora dinaboluarte santivañez juanjosesantivañez

Desde Revista CARETAS

EEUU ataca a una embarcación venezolana y deja 11 muertos.

Santiváñez se defiende ante su rol de abogado a favor de "malos elementos".

Gas tóxico es emanado en Cuzco y alerta por provocar cáncer de pulmón.

Manifestantes queman el Congreso de Indonesia.

El crimen del diplomático indonesio Mar de Fondo.

¿Qué es un caviar? Santivánez habla.

Dina Boluarte propone reabrir el penal de El Frontón con el apoyo de Santiváñez.

¿Juan José Santiváñez es masón? El ministro de Justicia responde.

Dron le golpea en la cara a cantante de Corazón Serrano.

Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo, capricornio.

Horóscopo de la semana en Caretas Aries, leo, sagitario.

Horóscopo de la semana en Caretas Géminis, libra, acuario.

Horóscopo de la semana en Caretas Cancer, escorpio y piscis.

Todos los caminos conducen a Santiváñez TresxSiete 176.

LA POTENCIA MILITAR FRENTE A VENEZUELA VICEALMIRANTE FRANCISCO CALISTO Perú 2026 .

Además hoy día 03 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Revista CARETAS

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.