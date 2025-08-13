ALIANZA LIMA VS U. CATOLICA EN VIVO COPA SUDAMERICANA OCTAVOS DE FINAL Stream Depor
Este miércoles 13 de agosto de 2025, el estadio Alejandro Villanueva vibra con el duelo decisivo entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la CopaSudamericana. Sigue cada instante del partido en vivo y encuentra aquí la guía definitiva para no perderte nada. Desde la transmisión por ESPN, Disney, DSports y DirecTV, hasta las claves tácticas: Alianza recupera a Paolo Guerrero, Eryc Castillo, Sergio Peña y Guillermo Enrique, mientras que Carlos Zambrano queda fuera por sanción. ¿Podrá el blanquiazul sacar ventaja en casa? ¿Cómo llega la U. Católica, líder invicto del grupo? Toda la previa, posibles alineaciones, estadísticas y el minuto a minuto en Depor. Conéctate ahora y vive la pasión sudamericana.
alianzalima UCatólicaEC Sudamericana2025 EnVivo OctavosDeFinal
Desde Diario Depor
