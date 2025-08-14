GRABADO el 14-08-2025

ESTÁ ES LA REVANCHA DE ALAN CANTERO EN ALIANZA LIMA Depor

ESTÁ ES LA REVANCHA DE ALAN CANTERO EN ALIANZA LIMA Depor



alianzalima alancantero copasudamericana



¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!



https://depor.com/



¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!



Facebook: https://bit.ly/494GskH

Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2

TikTok: https://bit.ly/3esOl7t



¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!

Desde Diario Depor

FOSSATI EXPLICA LA DERROTA del UNIVERSITARIO 0-4 PALMEIRAS Depor.

FOSSATI EXPLICA PORQUE SALIÓ UREÑA en el UNIVERSITARIO 0-4 PALMEIRAS Depor.

"YA FUE, PENSEMOS EN EL TRI" : REACCIONES de HINCHAS tras UNIVERSITARIO 0-4 PALMEIRAS Depor.

EL ANTIPODIO tras el UNIVERSITARIO 0-4 PALMEIRAS por OCTAVOS de la COPA LIBERTADORES Depor.

UNIVERSITARIO VS PALMEIRAS EN VIVO COPA LIBERTADORES OCTAVOS DE FINAL Stream Depor.

ALAN CANTERO habla tras el ALIANZA LIMA 2-0 UNIVERSIDAD CATÓLICA Depor.

BILLY VISCARRA habla tras el ALIANZA LIMA 2-0 UNIVERSIDAD CATÓLICA Depor.

¿QUIÉN FUE EL MVP: CANTERO O VISCARRA?" REACCIONES tras ALIANZA LIMA 2-0 U CATÓLICA Depor.

ESTÁ ES LA REVANCHA DE BILLY VISCARRA EN ALIANZA LIMA Depor.

ESTÁ ES LA REVANCHA DE ALAN CANTERO EN ALIANZA LIMA Depor.

"TARDÓ EN LLEGAR PERO SE GANÓ" REACCIONES de HINCHAS tras ALIANZA LIMA 2-0 U CATÓLICA Depor.

ALIANZA LIMA VS U. CATOLICA EN VIVO COPA SUDAMERICANA OCTAVOS DE FINAL Stream Depor.

FRANCO VELAZCO habla con DEPOR tras el ser presentado como nuevo adminsitrador de la U Depor.

"EL ARBITRAJE CONDICIONÓ EL PARTIDO": REACCIONES tras ALIANZA LIMA 0-0 SPORTING CRISTAL Depor.

YOSHIMAR YOTÚN tras el ALIANZA LIMA 0-0 SPORTING CRISTAL Depor.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Depor

Todos los videos desde Diario Depor en Youtube.