GRABADO el 06-08-2025

"EL ARBITRAJE CONDICIONÓ EL PARTIDO": REACCIONES tras ALIANZA LIMA 0-0 SPORTING CRISTAL Depor

AlianzaLima empató 0-0 con SportingCristal en el estadio Alejandro Villanueva. Los hinchas aliancistas conversaron con Depor al final del partido y nos compartieron sus impresiones sobre el nivel del equipo de PipoGorosito y el arbitraje de AugustoMelendez.

"EL ARBITRAJE CONDICIONÓ EL PARTIDO": REACCIONES tras ALIANZA LIMA 0-0 SPORTING CRISTAL Depor.

YOSHIMAR YOTÚN tras el ALIANZA LIMA 0-0 SPORTING CRISTAL Depor.

HERNÁN BARCOS tras el ALIANZA LIMA 0-0 SPORTING CRISTAL Depor.

"EL ARBITRAJE CONDICIONÓ EL PARTIDO": REACCIONES tras ALIANZA LIMA 0-0 SPORTING CRISTAL Depor.

YOSHIMAR YOTÚN habla tras el SPORTING CRISTAL 5-0 SPORT HUANCAYO Depor.

IRVEN ÁVILA habla tras el SPORTING CRISTAL 5-0 SPORT HUANCAYO Depor.

CHRISTOFER GONZÁLES habla tras el SPORTING CRISTAL 5-0 SPORT HUANCAYO Depor.

DIEGO ENRIQUEZ habla tras el SPORTING CRISTAL 5-0 SPORT HUANCAYO Depor.

MIGUEL ARAUJO habla tras el SPORTING CRISTAL 5-0 SPORT HUANCAYO Depor.

"DESPERTAMOS MUY TARDE EN LAS CLASIFICATORIAS": ENTREVISTA CON PEDRO GALLESE Charla Depor.

El ADIÓS de la LEYENDA: Muere HULK HOGAN a los 71 años.

¿EL MEJOR PARTIDO DE SERGIO PEÑA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS? GREMIO 1-1 ALIANZA LIMA Depor.

¿HERNÁN BARCOS YA ES ÍDOLO DE ALIANZA LIMA? Depor.

ALIANZA LIMA hace HISTORIA y eliminó a GREMIO por la COPA SUDAMERICANA Depor.

ALIANZA LIMA VS GREMIO EN VIVO PARTIDO DE VUELTA COPA SUDAMERICANA Stream Depor.

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Fundación del club Universitario de Deportes

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación de la Reserva de Chacamarca

