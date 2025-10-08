Chofer que cobró 2 soles a policía irá a la cárcel, según abogado lr
El caso de la policía dos soles sigue generando polémica. Esta vez, el abogado de la suboficial Judith Cuba aseguró que el conductor será condenado por no respetar la ley que da pase libre a los policías. Según la defensa, Cuba se identificó al subir al bus, pero el chofer le exigió pagar, lo que desató una discusión y la intervención policial.
Por su parte, el conductor José Villafuerte afirma que la agente no mostró su credencial claramente y lo acusó injustamente. Además, anunció acciones legales y pidió investigar al coronel Meza Farfán por un presunto tráfico de influencias.
La República - LR+
Chofer que cobró 2 soles a policía irá a la cárcel, según abogado lr.
Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.