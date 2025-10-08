GRABADO el 08-10-2025

Chofer que cobró 2 soles a policía irá a la cárcel, según abogado lr

El caso de la policía dos soles sigue generando polémica. Esta vez, el abogado de la suboficial Judith Cuba aseguró que el conductor será condenado por no respetar la ley que da pase libre a los policías. Según la defensa, Cuba se identificó al subir al bus, pero el chofer le exigió pagar, lo que desató una discusión y la intervención policial.

Por su parte, el conductor José Villafuerte afirma que la agente no mostró su credencial claramente y lo acusó injustamente. Además, anunció acciones legales y pidió investigar al coronel Meza Farfán por un presunto tráfico de influencias.
policiadossoles policiaperu judithcuba coductordetenido

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

chofer cobra a policia
chofer cobra pasaje a policia
policia no paga pasaje
chofer condenado

Desde La República - LR+

¡ATENCIÓN! Gerald Oropeza insinúa atentado contra Dina Boluarte tras paro de transportistas HLR.

Chofer que cobró 2 soles a policía irá a la cárcel, según abogado lr.

CURWEN RECHAZA BURLA DE DINA AL PEDIR QUE NO RESPONDAN A LLAMADAS CURWEN EN LA REPÚBLICA.

DINA BOLUARTE SE BURLA DE LAS VÍCTIMAS DE LA EXTORSIÓN Y SC4RIAT0 ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.

¡De terror! PNP investiga triple crimen en SMP EnVivoLR.

Trump pide condena al alcalde de Chicago y gobernador de Illinois LR.

RMP SOBRE ASESINATOS DE TRANSPORTISTAS: EL PROBLEMA CENTRAL ESTÁ EN LA POLICÍA SIN GUION.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 08 de octubre 2025 EnDirectoLR.

Chofer tiene 3 denuncias por cobrar pasaje a policía EnVivoLR.

TRUMP ANUNCIA FIN de la DIPLOMACIA entre EE. UU. y VENEZUELA.

Ecuador: presidente DANIEL NOBOA fue atacado con piedras y presuntos disparos lr.

Paro de transportes, Dina Boluarte, el plagio de Benavides y más este 7 de octubre Las10DelDía.

ALEJANDRO MUÑANTE PIDE ELIMINAR FISCALÍAS DE DERECHOS HUMANOS CURWEN EN LA REPÚBLICA.

¡ALERTA! El CONGRESO debatirá CENSURA del MINISTRO de Cultura HLR.

Las METIDAS DE PATA DE DINA Y ENTREVISTA A CARLOS RIVERA CURWEN EN LA REPÚBLICA.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

¡ATENCIÓN! Gerald Oropeza insinúa atentado contra Dina Boluarte tras paro de transportistas HLR

video

Chofer que cobró 2 soles a policía irá a la cárcel, según abogado lr

video

CURWEN RECHAZA BURLA DE DINA AL PEDIR QUE NO RESPONDAN A LLAMADAS CURWEN EN LA REPÚBLICA

video

DINA BOLUARTE SE BURLA DE LAS VÍCTIMAS DE LA EXTORSIÓN Y SC4RIAT0 ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

video

¡De terror! PNP investiga triple crimen en SMP EnVivoLR

video

Trump pide condena al alcalde de Chicago y gobernador de Illinois LR

video

RMP SOBRE ASESINATOS DE TRANSPORTISTAS: EL PROBLEMA CENTRAL ESTÁ EN LA POLICÍA SIN GUION

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 08 de octubre 2025 EnDirectoLR

video

Chofer tiene 3 denuncias por cobrar pasaje a policía EnVivoLR

video

TRUMP ANUNCIA FIN de la DIPLOMACIA entre EE. UU. y VENEZUELA

video

Ecuador: presidente DANIEL NOBOA fue atacado con piedras y presuntos disparos lr

video

Paro de transportes, Dina Boluarte, el plagio de Benavides y más este 7 de octubre Las10DelDía

video

ALEJANDRO MUÑANTE PIDE ELIMINAR FISCALÍAS DE DERECHOS HUMANOS CURWEN EN LA REPÚBLICA

video

¡ALERTA! El CONGRESO debatirá CENSURA del MINISTRO de Cultura HLR

video

Las METIDAS DE PATA DE DINA Y ENTREVISTA A CARLOS RIVERA CURWEN EN LA REPÚBLICA

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día de la Educación Física en el Perú

Día de la Educación Física en el Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Combate de Angamos

Combate de Angamos

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 08 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo