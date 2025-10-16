FALLECE MANIFESTANTE EN LA MARCHA . ¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE? ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD
El país ardió y no por el calor sino por la indignación.
Miles de peruanos marcharon en todo el país contra un gobierno que parece vivir en otro planeta.
Mientras tanto, el Poder Judicial le dice no, gracias al impedimento de salida de tres años y el Congreso anda en lo suyo: preparando otra mesa directiva (como si eso fuera a resolver algo ).
Hoy en ArdeTroya analizamos todo con ironía, datos y el mejor fuego político del YouTube peruano.
Invitado: Jorge Nieto, precandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno.
No te lo pierdas, porque si aquí no arde ¡no es Troya!
