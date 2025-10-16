GRABADO el 16-10-2025

FALLECE MANIFESTANTE EN LA MARCHA . ¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE? ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

El país ardió y no por el calor sino por la indignación.

Miles de peruanos marcharon en todo el país contra un gobierno que parece vivir en otro planeta.
Mientras tanto, el Poder Judicial le dice no, gracias al impedimento de salida de tres años y el Congreso anda en lo suyo: preparando otra mesa directiva (como si eso fuera a resolver algo ).

Hoy en ArdeTroya analizamos todo con ironía, datos y el mejor fuego político del YouTube peruano.

Invitado: Jorge Nieto, precandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno.

No te lo pierdas, porque si aquí no arde ¡no es Troya!

LaRepública

Desde La República - LR+

JOVEN MUERE EN MARCHA DEL 15 DE OCTUBRE POR DISPAR DE PRESUNTO POLICÍA LR NOTICIAS.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 16 de octubre 2025 EnDirectoLR.

Congresistas RECHAZAN muerts y heridos en protestas del 15 de octubre HLR.

Eduardo Ruiz Saénz: el rapero asesinad en la marcha del 15 de octubre LR.

MARCHA 15 DE OCTUBRE: Violín gigante en llamas durante protesta frente al CONGRESO.

CURWEN EN LA REPÚBLICA DINA, JOSÉ JERÍ Y CÁLCULOS POLÍTICOS FT. SUSEL PAREDES.

FALLECE MANIFESTANTE EN LA MARCHA . ¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE? ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD.

MARCHA 15 DE OCTUBRE: Cámaras captaron el instante del ataque a "Trvco".

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

Comienza Sesiones Sur Global 2025.

MARCHA 15 OCTUBRE EN VIVO HOY: todo esto sucedió en la PROTESTA Titulares LR.

¡URGENTE! Fallece joven que fue herido de bala por presunto policía en Plaza Francia HLR.

MARCHA 15 DE OCTUBRE EN VIVO: protestas contra José Jerí y el Congreso HLR.

Maduro va por Trump y ordena ejercicios militares contra EE.UU. LR.

¡INDIGNANTE! Reportero de La República es herido con perdigones y gas lacrimógeno HLR.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Terremoto de Lima - 1966

Terremoto de Lima - 1966

