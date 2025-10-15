GRABADO el 15-10-2025

Maduro va por Trump y ordena ejercicios militares contra EE.UU. LR

Maduro ordena ejercicios militares ante presión de EE. UU.

Trump autorizó a la CIA operaciones secretas en Venezuela

Israel amenaza con retomar guerra con Gaza

China condena a EE. UU. por intercepción de pesquero venezolano

Pakistán y Afganistán acuerdan un alto el fuego de 48 horas



larepública nicolasmaduro donaldtrump estadosunidos venezuela gaza



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e



noticias del dia

noticias de hoy

nicolas maduro

donald trump

hoy 15 de octubre

JOVEN MUERE EN MARCHA DEL 15 DE OCTUBRE POR DISPAR DE PRESUNTO POLICÍA LR NOTICIAS.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 16 de octubre 2025 EnDirectoLR.

Congresistas RECHAZAN muerts y heridos en protestas del 15 de octubre HLR.

Eduardo Ruiz Saénz: el rapero asesinad en la marcha del 15 de octubre LR.

MARCHA 15 DE OCTUBRE: Violín gigante en llamas durante protesta frente al CONGRESO.

CURWEN EN LA REPÚBLICA DINA, JOSÉ JERÍ Y CÁLCULOS POLÍTICOS FT. SUSEL PAREDES.

FALLECE MANIFESTANTE EN LA MARCHA . ¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE? ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD.

MARCHA 15 DE OCTUBRE: Cámaras captaron el instante del ataque a "Trvco".

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

Comienza Sesiones Sur Global 2025.

MARCHA 15 OCTUBRE EN VIVO HOY: todo esto sucedió en la PROTESTA Titulares LR.

¡URGENTE! Fallece joven que fue herido de bala por presunto policía en Plaza Francia HLR.

MARCHA 15 DE OCTUBRE EN VIVO: protestas contra José Jerí y el Congreso HLR.

Maduro va por Trump y ordena ejercicios militares contra EE.UU. LR.

¡INDIGNANTE! Reportero de La República es herido con perdigones y gas lacrimógeno HLR.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.