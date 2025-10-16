GRABADO el 16-10-2025

MARCHA 15 OCTUBRE EN VIVO HOY: todo esto sucedió en la PROTESTA Titulares LR

Miles de jóvenes y colectivos salieron a las calles este 15 de octubre en todo el Perú para movilizarse contra la crisis política y la inseguridad social. La jornada terminó con un masivo enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional, con saldo de un fallecido, más de 100 heridos, entre civiles y agentes, y al menos 20 detenidos.

JOVEN MUERE EN MARCHA DEL 15 DE OCTUBRE POR DISPAR DE PRESUNTO POLICÍA LR NOTICIAS.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 16 de octubre 2025 EnDirectoLR.

Congresistas RECHAZAN muerts y heridos en protestas del 15 de octubre HLR.

Eduardo Ruiz Saénz: el rapero asesinad en la marcha del 15 de octubre LR.

MARCHA 15 DE OCTUBRE: Violín gigante en llamas durante protesta frente al CONGRESO.

CURWEN EN LA REPÚBLICA DINA, JOSÉ JERÍ Y CÁLCULOS POLÍTICOS FT. SUSEL PAREDES.

FALLECE MANIFESTANTE EN LA MARCHA . ¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE? ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD.

MARCHA 15 DE OCTUBRE: Cámaras captaron el instante del ataque a "Trvco".

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

Comienza Sesiones Sur Global 2025.

MARCHA 15 OCTUBRE EN VIVO HOY: todo esto sucedió en la PROTESTA Titulares LR.

¡URGENTE! Fallece joven que fue herido de bala por presunto policía en Plaza Francia HLR.

MARCHA 15 DE OCTUBRE EN VIVO: protestas contra José Jerí y el Congreso HLR.

Maduro va por Trump y ordena ejercicios militares contra EE.UU. LR.

¡INDIGNANTE! Reportero de La República es herido con perdigones y gas lacrimógeno HLR.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

