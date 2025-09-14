GRABADO el 14-09-2025

Audio entre Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: el emisario del Diablo

Un nuevo audio difundido por Panorama compromete al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, al evidenciar que solicitó la intervención del entonces titular de Justicia, Eduardo Arana hoy presidente del Consejo de Ministros, a favor de su patrocinado Miguel Marcelo Salirrosas, alias El Diablo, acusado de integrar la organización criminal Los Pulpos en Trujillo.



La conversación, registrada en septiembre de 2024, se realizó desde el propio despacho de Juan José Santiváñez, cuando aún ejercía como ministro del Interior. En el diálogo, Santivañez Antúnez le solicita atender rápidamente el caso de Miguel Marcelo Salirrosas, condenado previamente por colaborar con el brazo armado de la organización criminal Los Pulpos.



De acuerdo con Panorama, Santiváñez habría puesto el altavoz para que su entorno escuche cómo gestionaba el pedido. Precisamente, un equipo periodístico de este programa intentó comunicarse con el ministro de Justicia, quien señaló que su abogado acudiría a los estudios para aclarar el contexto en que se produjo esta conversación con Eduardo Arana.



NO HAY PRONUNCIAMIENTO



Hasta el momento, ni la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ni el Ministerio de Justicia han emitido un pronunciamiento oficial sobre la difusión de este revelador audio, que se suma a testimonios anteriores donde se advertía que Juan José Santiváñez ya había intercedido ante Eduardo Arana por el traslado penitenciario de Miguel Marcelo Salirrosas.





Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 14/09/2025



