GRABADO el 20-09-2025

Il Divo encendió Lima con un concierto íntimo y emotivo EnVivoLR

El cuarteto vocal más famoso del mundo celebró sus 20 años de trayectoria con el tour By Candlelight, una velada cargada de nostalgia, complicidad y ovaciones que quedará grabada en el corazón de sus fans peruanos.



Suscríbete SIN COSTO a La República Noticias y entérate de las noticias del Perú EN VIVO:



¿Tienes una denuncia o quieres reportar un hecho? Escríbenos al WhatsApp de La República https://wa.me/51941000000.



Noticias Perú, Perú hoy, Noticias en vivo, Último minuto, Lo último, Urgente, Noticias peruanas en vivo, streaming Perú, La República, El Popular, Líbero, Noticieros en Perú

FISCALÍA de BOLIVIA dispone captura de HIJO DEL PRESIDENTE por denuncia de VIOLENCIA.

Maduro envió carta a Trump para proponer diálogo y negar acusaciones de narcotráfico LR.

Débora Estrella, figura de la televisión en México, muere en accidente aéreo LR.

¡ÚLTIMA HORA! Reino Unido, Canadá y Australia reconocen formalmente a Palestina.

María Corina Machado convoca a marcha contra Nicolás Maduro LR.

Miles PROTESTAN contra la corrupción en FILIPINAS LR.

ASÍ ENTRENA MADURO AL PUEBLO VENEZOLANO LR.

Marcha contra Dina Boluarte y Congreso: 20 y 21 de setiembre EnVivoLR.

Protesta pacífica en Arequipa contra Gobierno de Turno EnVivoLR.

UNIVERSITARIO VS UTC FECHA 10 LIGA 1 2025 Líbero.

Trump amenaza a Maduro con devolver prisioneros a Venezuela LR.

ENTREVISTA A LA EXPREMIER MIRTHA VÁSQUEZ CURWEN en LA REPUBLICA HNewsLR.

Cabello pide a venezolanos del color político que sea defenderse de EE.UU. LR.

NICOLÁS MADURO: ¿qué pasó con su CUENTA de YOUTUBE y por qué la ELIMINARON? LR.

Il Divo encendió Lima con un concierto íntimo y emotivo EnVivoLR.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.