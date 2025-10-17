GRABADO el 17-10-2025

Luis Magallanes bajo investigación por el assinato de Eduardo Ruiz en marcha del 15 de octubre LR

Luis Magallanes, suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, ha sido identificado como el agente que disparó y causó la muerte de Eduardo Ruiz durante la protesta del 15 de octubre en Lima. Actualmente, se encuentra detenido preliminarmente en el Hospital de la Policía, bajo investigación por homicidio. La noticia ha generado indignación social, mientras crecen las dudas sobre la participación de agentes del Grupo Terna.



Además hoy día 18 de Octubre

