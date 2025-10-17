GRABADO el 17-10-2025

Delcy Rodríguez habría ofrecido a EE. UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela LR

Venezuela sin Maduro: según el Miami Herald, la vicepresidenta Delcy Rodríguez habría ofrecido a Estados Unidos liderar un gobierno de transición sin Nicolás Maduro, con intermediación de Catar. La propuesta incluiría la salida de Maduro con garantías de seguridad, el liderazgo temporal de Delcy y beneficios económicos para empresas estadounidenses. Sin embargo, la funcionaria habría negado estas acusaciones, calificándolas como parte de una guerra psicológica para dividir al chavismo.



00:00 - 00:28 Delcy Rodriguez traiciona a Maduro

00:29 - 00:35 Apoya al canal

00:36 - 00:53 Un "Madurismo sin Maduro"

00:54 - 01:10 ¿En qué consiste el plan de la vicepresidenta?

01:11 - 01:42 Un plan para desestabilizar al Chavismo



nicolasmaduro maduro venezuela delcyrodriguez trump



LaRepública

delcy rodriguez hoy

vicepresidenta venezuela

nicolas maduro venezuela

nicolas maduro hoy

maduro ultimas noticias

noticias venezuela

venezuela hoy

trump contra maduro

trump maduro

estados unidos venezuela

