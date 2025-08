GRABADO el 04-08-2025

Ministro de Transportes descarta paro el 11 de agosto e incremento en precios de pasajes

A una semana del paro convocado por gremios de transportistas formales para el 11 de agosto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, descartó tajantemente la paralización y cualquier incremento en el precio de los pasajes del transporte urbano en Lima y Callao.



Sandoval afirmó que mantiene un diálogo activo con los principales gremios, quienes reclaman por inseguridad y criminalidad. "No va a haber paros (...), los gremios están conversando directamente conmigo", declaró a la prensa, remarcando que esos temas de seguridad competen al Ministerio del Interior.



Plan "agresivo" con decretos y orden



Sandoval anunció que su cartera implementará acciones "más agresivas" para ordenar el transporte público y modernizar el servicio. Antes de viajar al exterior en comisión de servicio, instruyó a la ATU y a Sutran sobre medidas radicales, incluyendo decretos supremos.



"Vamos a ordenar el tráfico. Aquellos que se quieren mantener al margen de la ley (...) tendrán la etiqueta de ser transportistas ilegales", sostuvo. Subrayó que, pese a tener solo dos meses en el cargo, enfrenta problemas estructurales de 30 años con acciones evaluadas y estratégicas.



Tarifas sin presiones



Respecto a rumores de alza en pasajes, el ministro fue categórico y dijo que "no han conversado eso conmigo". Ante denuncias de extorsiones que podrían afectar tarifas, señaló que evaluará la información proporcionada por el Mininter.



Sandoval insistió en que cualquier decisión sobre precios debe ser coordinada, transparente y no responder a presiones de coyuntura. Reafirmó que el diálogo con los gremios es constante y que atiende sus demandas directamente.

