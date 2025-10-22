GRABADO el 22-10-2025

Cusco: General Becerra desafía críticas por muertes en protestas y asegura La Policía nunca morirá"

El general Julio Becerra, jefe de la Décima Región Policial, defendió el accionar de la Policía Nacional durante las protestas sociales, pese a los casos de manifestantes que murieron por disparos provenientes de efectivos policiales.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

Desde El Búho pe

