GRABADO el 14-09-2025

¿Quién es alias 'Topo'?: el lugarteniente de Fito capturado en la Amazonía El Comercio

Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, uno de los cabecillas de la banda criminal Los ChonerosFatales, detenido en la Amazonía ecuatoriana, en la zona de Tena, cerca de la comunidad de Limonchicta. El Gobierno de Ecuador lo considera un objetivo de alto valor criminal, vinculado no solo al narcotráfico, sino también a la minería ilegal, lavado de activos y tráfico de armas.



Según las autoridades, alias Topo mantenía estrecha relación con los disidentes de las FARC, específicamente el Frente Carolina Ramírez, lo que podría ampliar el alcance internacional de esta captura.



Además, se está evaluando su posible extradición a los Estados Unidos, siguiendo los pasos de alias Fito.



noticiashoy breakingnews Ecuador LosChoneros aliasTopo Fito narcotráfico mineríaIlegal extralición seguridad



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



alias Topo captura Ecuador

Topo Los Choneros Fatales

Darío Javier Peñafiel Nieto

extradición de Topo a EE.UU.

minería ilegal Amazonía Ecuador

narcotráfico lavado de activos Ecuador

vínculos con disidentes de las FARC

operativo policial Tena Limonchicta

delitos de tráfico de armas Ecuador

bandas criminales ecuatorianas

Fito y Topo relación criminal

sentencia de asesinato agente policía Ecuador

asesinato Byron Morejón

crimen organizado frente Carolina Ramírez

objetivo de alto valor criminal Ecuador

grupo Los ChonerosFatales

medidas contra seguridad nacional Ecuador

operación contra pandillas Los Choneros

justicia internacional extradición

crimen transnacional Latinoamérica

Desde EL COMERCIO

VÍA EXPRESA SUR INAUGURADA POR PARTES: ¿OBRA LISTA O SHOW? El Comercio.

Vladimir Padrino afirma que aviones espías de EE.UU. sobrevuelan Venezuela El Comercio.

¿Quién es alias 'Topo'?: el lugarteniente de Fito capturado en la Amazonía El Comercio.

¿Cómo es la nueva cortina de hierro que Europa construye contra Rusia? El Comercio.

Teletón Digital 2025 EN VIVO: Únete y Colabora TeletonNosUne.

LA REALIDAD DE LA OBRA VÍA EXPRESA SUR Pasa en la Calle.

Venezuela denuncia abordaje ilegal de buque de EE.UU. en el Caribe El Comercio.

Perú vence a Venezuela y es el campeón del Mundial de desayunos de Ibai El Comercio.

Maduro llama a venezolanos a entrenar en cuarteles ante "amenaza" de EEUU El Comercio.

Gobierno de Maduro amenaza a EE.UU. con una "guerra revolucionaria" El Comercio.

¿Qué ocurrirá con tu pensión?: reforma de AFP impactará a millones de aportantes TQH EN VIVO.

Detienen a sospechoso del crimen de Charlie Kirk: ¿se enfrentará a la pena de muerte? El Comercio.

VECINOS DE SURCO PIDEN MEJORAS EN LA VÍA EXPRESA SUR Pasa en la Calle.

¿Quién disparó a Charlie Kirk? Todo lo que se sabe del arresto al principal sospechoso El Comercio.

¡ESTAMOS EMPATANDO GENTE! UNO MÁS ENVIVO.

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.