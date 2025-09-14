GRABADO el 14-09-2025

¿Cómo es la nueva cortina de hierro que Europa construye contra Rusia? El Comercio

La tensión entre Rusia y la OTAN ha alcanzado un nuevo punto crítico tras la incursión de 19 drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, un hecho que muchos ya califican como el episodio más peligroso en Europa desde la invasión a Ucrania.



Desde Finlandia hasta los países bálticos, Europa está construyendo una nueva cortina de hierro: fortificaciones, barreras físicas, y tecnologías de vigilancia para protegerse frente a una posible agresión rusa. Muros fronterizos, zanjas antitanque, dientes de dragón de concreto, campos de minas y un sistema de drones y radares inteligentes ya están en marcha como parte de estrategias defensivas masivas.



Este video explica por qué se está levantando esta cortina moderna, qué implicaciones tiene para la seguridad europea y mundial, y por qué podría marcar un antes y un después en defensa, geopolítica y relaciones con Rusia.



