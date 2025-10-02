GRABADO el 02-10-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 2/10/25

VMT: Pasajeros esperan más de media hora a algunas líneas de transporte en Nueva Esperanza.

Santa Anita: hombre muere apuñalado con tijeras cerca de su casa.

Callao: Transportistas se movilizan por la Av. Néstor Gambetta exigiendo seguridad.

Paro de transportistas: Pinchan llantas a buses y detienen a presuntos sospechosos.

'El Monstruo': "Sabe quieénes son las autoridades con las que ha hecho tratos y hasta negocios".

Callao: ataque armado en combi deja un muerto y dos heridos.

Nicolás Lúcar cuestiona uso de Inteligencia de la PNP en marchas convocadas por la Generación Z.

SJM: bus de la empresa Vipusa es atacado a balazos en plena ruta.

Nicolás Lúcar: Hay más de 11 mil policías en la calle para enfrentar a los transportistas.

Callao: Transportistas se movilizan por Av. Gambeta.

Callao: Trabajadores de transporte público protestan en la Av. Gambetta.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Expo Amazónica

Expo Amazónica

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Creación Política de Jauja

Día de la Creación Política de Jauja

Día Internacional de la No Violencia

Día Internacional de la No Violencia

