02-10-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 2/10/25

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 2/10/25.

VMT: Pasajeros esperan más de media hora a algunas líneas de transporte en Nueva Esperanza.

Santa Anita: hombre muere apuñalado con tijeras cerca de su casa.

Callao: Transportistas se movilizan por la Av. Néstor Gambetta exigiendo seguridad.

Paro de transportistas: Pinchan llantas a buses y detienen a presuntos sospechosos.

'El Monstruo': "Sabe quieénes son las autoridades con las que ha hecho tratos y hasta negocios".

Callao: ataque armado en combi deja un muerto y dos heridos.

Nicolás Lúcar cuestiona uso de Inteligencia de la PNP en marchas convocadas por la Generación Z.

SJM: bus de la empresa Vipusa es atacado a balazos en plena ruta.

Nicolás Lúcar: Hay más de 11 mil policías en la calle para enfrentar a los transportistas.

Callao: Transportistas se movilizan por Av. Gambeta.

Callao: Trabajadores de transporte público protestan en la Av. Gambetta.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

