GRABADO el 03-10-2025

Raúl Canelo: "La presidenta Dina Boluarte debe mantener la neutralidad electoral"

Desde Exitosa Noticias

Canciller Schialer sobre denuncias contra Juan Cavero: Ministro de Justicia dará las aclaraciones.

Canciller Schialer sobre denuncias contra Juan Cavero: Ministro de Justicia dará las aclaraciones.

EXITOSA DEPORTES BARRETO DIO A CONOCER SU LISTA DE CONVOCADOS PARA AMISTOSO ANTE CHILE - 03/10/25.

Exitosa y Reniec lanzan una campaña gratuita para la obtención del DNIe 3.0.

Álex Valera o Luis Ramos: ¿Quién debe ser el próximo '9' titular de la Selección Peruana?.

Álex Valera o Luis Ramos: ¿Quién debe ser el próximo '9' titular de la Selección Peruana?.

Presentan moción de censura contra ministro de Cultura por crisis en Machu Picchu.

Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para 'Pequeño J'.

Paraguay garantiza cooperación para que 'El Monstruo' sea juzgado en Perú, asegura Elmer Schialer.

Paro de transportistas: Dos taxistas permanecen detenidos en comisaria tras protesta.

Paro de transportistas: Dos taxistas permanecen detenidos en comisaria tras protesta.

Mercado de SJM sufre nuevo atentado: Extorsionadores atacaron a balazos por segunda vez en un mes.

Gobierno de Dina Boluarte asegurará trasferencia democrática del poder en 2026.

Raúl Canelo: "La presidenta Dina Boluarte debe mantener la neutralidad electoral".

Argentina: lugarteniente del 'Pequeño J' se negó a declarar tras ser expulsado de Perú.

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.