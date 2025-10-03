GRABADO el 03-10-2025

Canciller Schialer sobre denuncias contra Juan Cavero: Ministro de Justicia dará las aclaraciones

El canciller Elmer Schialer sostuvo que el ministro de Justicia, Juan Manuel Cavero, sostuvo que el ministro de Justicia, Juan Manuel Cavero, dará las aclaraciones necesarias a la Fiscalía y a la prensa sobre las denuncias en su contra. Además, pidió no generar especulaciones.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Canciller Schialer sobre denuncias contra Juan Cavero: Ministro de Justicia dará las aclaraciones.

Canciller Schialer sobre denuncias contra Juan Cavero: Ministro de Justicia dará las aclaraciones.

EXITOSA DEPORTES BARRETO DIO A CONOCER SU LISTA DE CONVOCADOS PARA AMISTOSO ANTE CHILE - 03/10/25.

Exitosa y Reniec lanzan una campaña gratuita para la obtención del DNIe 3.0.

Álex Valera o Luis Ramos: ¿Quién debe ser el próximo '9' titular de la Selección Peruana?.

Álex Valera o Luis Ramos: ¿Quién debe ser el próximo '9' titular de la Selección Peruana?.

Presentan moción de censura contra ministro de Cultura por crisis en Machu Picchu.

Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para 'Pequeño J'.

Paraguay garantiza cooperación para que 'El Monstruo' sea juzgado en Perú, asegura Elmer Schialer.

Paro de transportistas: Dos taxistas permanecen detenidos en comisaria tras protesta.

Paro de transportistas: Dos taxistas permanecen detenidos en comisaria tras protesta.

Mercado de SJM sufre nuevo atentado: Extorsionadores atacaron a balazos por segunda vez en un mes.

Gobierno de Dina Boluarte asegurará trasferencia democrática del poder en 2026.

Raúl Canelo: "La presidenta Dina Boluarte debe mantener la neutralidad electoral".

Argentina: lugarteniente del 'Pequeño J' se negó a declarar tras ser expulsado de Perú.

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Canciller Schialer sobre denuncias contra Juan Cavero: Ministro de Justicia dará las aclaraciones

video

Canciller Schialer sobre denuncias contra Juan Cavero: Ministro de Justicia dará las aclaraciones

video

EXITOSA DEPORTES BARRETO DIO A CONOCER SU LISTA DE CONVOCADOS PARA AMISTOSO ANTE CHILE - 03/10/25

video

Exitosa y Reniec lanzan una campaña gratuita para la obtención del DNIe 3.0

video

Álex Valera o Luis Ramos: ¿Quién debe ser el próximo '9' titular de la Selección Peruana?

video

Álex Valera o Luis Ramos: ¿Quién debe ser el próximo '9' titular de la Selección Peruana?

video

Presentan moción de censura contra ministro de Cultura por crisis en Machu Picchu

video

Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para 'Pequeño J'

video

Paraguay garantiza cooperación para que 'El Monstruo' sea juzgado en Perú, asegura Elmer Schialer

video

Paro de transportistas: Dos taxistas permanecen detenidos en comisaria tras protesta

video

Paro de transportistas: Dos taxistas permanecen detenidos en comisaria tras protesta

video

Mercado de SJM sufre nuevo atentado: Extorsionadores atacaron a balazos por segunda vez en un mes

video

Gobierno de Dina Boluarte asegurará trasferencia democrática del poder en 2026

video

Raúl Canelo: "La presidenta Dina Boluarte debe mantener la neutralidad electoral"

video

Argentina: lugarteniente del 'Pequeño J' se negó a declarar tras ser expulsado de Perú

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fundación de la Real Academia Española de la Lengua

Fundación de la Real Academia Española de la Lengua

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Reunificación de Alemania

Reunificación de Alemania

Expo Amazónica

Expo Amazónica

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 03 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo