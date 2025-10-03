GRABADO el 03-10-2025

Canciller Schialer sobre denuncias contra Juan Cavero: Ministro de Justicia dará las aclaraciones

El canciller Elmer Schialer sostuvo que el ministro de Justicia, Juan Manuel Cavero, sostuvo que el ministro de Justicia, Juan Manuel Cavero, dará las aclaraciones necesarias a la Fiscalía y a la prensa sobre las denuncias en su contra. Además, pidió no generar especulaciones.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

