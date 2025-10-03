GRABADO el 03-10-2025

Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para 'Pequeño J'

LOÚLTIMO Por su presunta autoría intelectual en el triple feminicidio ocurrido en Argentina, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva, con fines de extradición, para Tony Valverde, alias 'Pequeño J'.

Canciller Schialer sobre denuncias contra Juan Cavero: Ministro de Justicia dará las aclaraciones.

EXITOSA DEPORTES BARRETO DIO A CONOCER SU LISTA DE CONVOCADOS PARA AMISTOSO ANTE CHILE - 03/10/25.

Exitosa y Reniec lanzan una campaña gratuita para la obtención del DNIe 3.0.

Álex Valera o Luis Ramos: ¿Quién debe ser el próximo '9' titular de la Selección Peruana?.

Presentan moción de censura contra ministro de Cultura por crisis en Machu Picchu.

Paraguay garantiza cooperación para que 'El Monstruo' sea juzgado en Perú, asegura Elmer Schialer.

Paro de transportistas: Dos taxistas permanecen detenidos en comisaria tras protesta.

Mercado de SJM sufre nuevo atentado: Extorsionadores atacaron a balazos por segunda vez en un mes.

Gobierno de Dina Boluarte asegurará trasferencia democrática del poder en 2026.

Raúl Canelo: "La presidenta Dina Boluarte debe mantener la neutralidad electoral".

Argentina: lugarteniente del 'Pequeño J' se negó a declarar tras ser expulsado de Perú.

Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Día Interamericano del Agua

Día Interamericano del Agua

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Día Internacional del Cuidador de Animales Silvestres

Día Internacional del Cuidador de Animales Silvestres

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de los Animales

Día Mundial de los Animales

