Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para 'Pequeño J'

LOÚLTIMO Por su presunta autoría intelectual en el triple feminicidio ocurrido en Argentina, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva, con fines de extradición, para Tony Valverde, alias 'Pequeño J'.



Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para 'Pequeño J'.

Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.

