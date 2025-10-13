GRABADO el 13-10-2025

Martín D'Azevedo sobre RLA: "Camuflaba una especia de balance de cuentas"

En entrevista con Exitosa, el especialista en temas electorales, Martín D'Azevedo, indicó que la rendición de cuentas de Rafael López Aliaga podría considerarse una infracción a la neutralidad electoral.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Alcalde de Pataz asegura que reunión con José Jerí tuvo resultados.

Cusco: Estudiantes de la UNSAAC toman sede universitaria exigiendo equidad de presupuesto.

Corte Suprema ordena liberar a exgobernador Elmer Cáceres quién fue sentenciado a 7 años.

Susel Paredes sobre el paro nacional del 15 de octubre: "Va a ser la prueba de Jerí".

Martín D'Azevedo sobre RLA: "Camuflaba una especia de balance de cuentas".

Susel Paredes critica a RLA: "Ha hecho el lanzamiento de su campaña con la plata de los limeños".

Susel Paredes critica a RLA: "Ha hecho el lanzamiento de su campaña con la plata de los limeños".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 13/10/25.

Irvin Saavedra confirma su retiro de Armonía 10 en medio de ola de extorsiones.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 13/10/25.

Sutep confirma su participación en paro nacional del 15 de octubre: "Junto a otras organizaciones".

Incendio en SJM: Vecinos hacen olla común y preparan desayuno tras siniestro.

Susel Paredes sobre el paro nacional del 15 de octubre: "Va a ser la prueba de Jerí".

Surquillo: Personal de Centro Materno Infantil realiza plantón ante posible colapso de estructura.

Susel Paredes respalda la disolución de la ATU: "Es un fracaso absoluto".

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.