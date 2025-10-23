GRABADO el 23-10-2025

Madre de bailarina asesinada exige a Jerí justicia para su hija

La madre se abrió paso entre los que rodeaban al presidente y le pidió entre lágrimas justicia para su hija, quien falleció tras un atentado en el Callao.

La quimioterapia y el muérdago para tratar enfermedades.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 23 DE OCTUBRE DEL 2025.

Delia Espinoza arremete contra la JNJ: Está siendo protegida por el Congreso.

Inician proceso disciplinario contra José Domingo Pérez en la Fiscalía.

Congresista proponen cerrar zoológicos públicos en todo el Perú.

Dina Boluarte podría postular al Congreso en el 2026, según su abogado.

Pobladores de Chachapoyas cargaron a madre y recién nacido por cinco horas para salvarles la vida.

Asaltan a censistas durante estado de emergencia en SJM: vecinos exigen presencia policial.

Serenos de SMP capturan a delincuente ecuatoriano que asaltó bus de transporte.

Pre candidatos presidenciales invitados a CADE 2026.

Óscar Arriola sobre policía que disparó a Truko: Su libertad es inminente.

Nuevas imágenes de la fuga de interno del penal de Piura.

¡Increíble! Imágenes muestran a comunicador recibiendo dinero de candidato de APP.

Asesinan a obrero en el Rímac y sería por venganza.

