GRABADO el 23-10-2025

Pobladores de Chachapoyas cargaron a madre y recién nacido por cinco horas para salvarles la vida

En un acto de solidaridad y esfuerzo, personal de salud y pobladores de Chachapoyas caminaron cerca de cinco horas cargando en una camilla improvisada hecha con maderas y frazadas a una madre y su bebé prematuro para salvarles la vida. El dramático traslado se realizó entre trochas y campos, en una zona de difícil acceso en la región Amazonas.



La mujer había dado a luz en su vivienda, pero su estado de salud y el de su recién nacido se complicaron. Ante la emergencia, los pobladores se unieron para llevar a ambos hasta la posta médica de Chinchos para ser atendidas.



HELICÓPTERO TRASLADÓ A MADRE E HIJA A HOSPITAL



Sin embargo, debido a la gravedad de la situación, los médicos solicitaron apoyo urgente al Ministerio de Defensa, que dispuso un helicóptero del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para realizar el rescate aéreo hacia el Hospital Regional Virgen de Fátima.



Tras un vuelo de aproximadamente media hora, el helicóptero aterrizó en el aeropuerto de Chachapoyas, donde una ambulancia esperaba para completar el traslado. Tanto la madre como su bebé fueron ingresados al hospital y, según el reporte médico, se vienen recuperando satisfactoriamente.





Ingresa a http://ptv.pe/456804 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 23/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

La quimioterapia y el muérdago para tratar enfermedades.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 23 DE OCTUBRE DEL 2025.

Delia Espinoza arremete contra la JNJ: Está siendo protegida por el Congreso.

Inician proceso disciplinario contra José Domingo Pérez en la Fiscalía.

Congresista proponen cerrar zoológicos públicos en todo el Perú.

Dina Boluarte podría postular al Congreso en el 2026, según su abogado.

Pobladores de Chachapoyas cargaron a madre y recién nacido por cinco horas para salvarles la vida.

Asaltan a censistas durante estado de emergencia en SJM: vecinos exigen presencia policial.

Serenos de SMP capturan a delincuente ecuatoriano que asaltó bus de transporte.

Pre candidatos presidenciales invitados a CADE 2026.

Óscar Arriola sobre policía que disparó a Truko: Su libertad es inminente.

Nuevas imágenes de la fuga de interno del penal de Piura.

¡Increíble! Imágenes muestran a comunicador recibiendo dinero de candidato de APP.

Madre de bailarina asesinada exige a Jerí justicia para su hija.

Asesinan a obrero en el Rímac y sería por venganza.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.