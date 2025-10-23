GRABADO el 23-10-2025

Pre candidatos presidenciales invitados a CADE 2026

La Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos 2025) realizará un debate con seis de los precandidatos a la presidencia de la República para conocer sus principales propuestas para el país en las elecciones generales del 2026.



Los precandidatos invitados serán Rafael López Aliaga de Renovación Popular, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Mario Vizcarra de Perú Primero, Carlos Álvarez de País para Todos, Alfonso López Chau de Ahora Nación y César Acuña de Alianza Para el Progreso (APP).



Según informó IPAE Acción Empresarial, los seis participantes de este evento, que será el último día del foro empresarial el próximo 6 de noviembre, fueron elegidos según los resultados más recientes de las mayores encuestadoras nacionales.



Dinámica del evento y panel invitado



El bloque electoral, denominado "Elegir con Responsabilidad", se desarrollará de 9 a.m. a 1 p.m. y será el evento central durante la jornada de cierre del CADE Ejecutivos 2025 que se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre.



Este evento contará con un panel integrado por especialistas en diversas materias, entre ellos Alfredo Bullard, Marisol Guiulfo, Pablo Bustamante, Liliana Rojas-Suárez, Carlos Gálvez y Aldo Mariátegui.



Selección de candidatos y sorteo de intervención



El Comité CADE Ejecutivos aseguró que se tomaron en cuenta a las organizaciones políticas inscritas formalmente ante el JNE con mayor intención de voto según las encuestas nacionales urbano rurales hasta el 15 de octubre. El orden de participación de los precandidatos será definido por sorteo en presencia de todos los participantes del debate, según establecieron los organizadores.

Desde 24 Horas

La quimioterapia y el muérdago para tratar enfermedades.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 23 DE OCTUBRE DEL 2025.

Delia Espinoza arremete contra la JNJ: Está siendo protegida por el Congreso.

Inician proceso disciplinario contra José Domingo Pérez en la Fiscalía.

Congresista proponen cerrar zoológicos públicos en todo el Perú.

Dina Boluarte podría postular al Congreso en el 2026, según su abogado.

Pobladores de Chachapoyas cargaron a madre y recién nacido por cinco horas para salvarles la vida.

Asaltan a censistas durante estado de emergencia en SJM: vecinos exigen presencia policial.

Serenos de SMP capturan a delincuente ecuatoriano que asaltó bus de transporte.

Pre candidatos presidenciales invitados a CADE 2026.

Óscar Arriola sobre policía que disparó a Truko: Su libertad es inminente.

Nuevas imágenes de la fuga de interno del penal de Piura.

¡Increíble! Imágenes muestran a comunicador recibiendo dinero de candidato de APP.

Madre de bailarina asesinada exige a Jerí justicia para su hija.

Asesinan a obrero en el Rímac y sería por venganza.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.