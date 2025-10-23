GRABADO el 23-10-2025

Asesinan a obrero en el Rímac y sería por venganza

Nuevamente un asesinato enluta la capital. Un obrero fue acribillado frente a sus compañeros cuando tomaba una gaseosa. Aunque fue auxiliado por vecinos y sus compañeros para trasladarlo a un centro de salud, llegó sin signos vitales.

SIN PRESENCIA POLICIAL

Tras disparar, el agresor huyó en una motocicleta con un cómplice, pese a la prohibición para que dos personas viajen en una moto. Cabe destacar que, pese al estado de emergencia no había presencia policial ni militar en el distrito ni en la zona.

Vecinos señalaron que entre las 7 y 8 de la mañana suelen llegar los obreros para realizar los trabajos en pistas y veredas, pero, un día después del evento, no hay presencia de obreros en la zona.

NO ES EL PRIMER ATAQUE EN EL RÍMAC

Según los vecinos, no se trata del primer ataque a un obrero que realizan trabajos en el distrito del Rímac. El 24 de setiembre y el 2 de octubre también ocurrieron atentados de sicarios, en uno de los casos se dejó una nota extorsiva luego de herir al trabajador. Los vecinos piden presencia policial y de serenazgo por los constantes ataques que se registran en la zona.

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, se encuentra entre los funcionarios a favor del estado de emergencia, sin embargo, esta tragedia ocurrió en su distrito en plena implementación de la medida.

Desde 24 Horas

