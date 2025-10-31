GRABADO el 31-10-2025

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 3/11/25 La República - LR

Maduro niega la existencia de la Generación Z LR.

Admiten a trámite apelación de JNJ contra reposición de Espinoza como fiscal de la Nación HLR.

Keiko Fujimori presenta a sus candidatos: rostros viejos y nuevos buscan volver al poder LR.

Asteroide 3I/ATLAS: EXTRAÑO FENÓMENO SORPRENDIÓ a la NASA mientras SE ESCONDÍA detrás del SOL.

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO PROGRAMA del 3/11/25 La República - LR.

Piden 35 años de prisión para Víctor Zanabria por assinato de protestante contra Boluarte HLR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 3/11/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 3/11/25 La República - LR.

Elecciones en Tanzania, protestas y caos: ¿qué está ocurriendo? LR.

Donald Trump: No planeo ataques a Venezuela LR.

"50 de mercados extorsionados": anuncian marcha al Congreso EnVivoLR.

Cornisa de iglesia SE DESPLOMA en AYACUCHO y genera una mu3rte y varios heridos shorts.

Keiko a la presidencia, Montesinos en prisión, Castillo y la nulidad de juicio  las10deldía.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 31 de octubre 2025 EnDirectoLR.

Municipalidad de SURCO demuele parte de casa de congresista ACUÑA shorts.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Día Mundial del Veganismo

Día Mundial del Veganismo

Muerte de la soprano Yma Súmac

Muerte de la soprano Yma Súmac

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

