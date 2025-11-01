Nobel de Economía asegura que Fujimori destruyó la democracia y Castillo fracasó HardNews
El Nobel de Economía James Robinson, autor del reconocido libro Por qué fracasan los países, aseguró que Alberto Fujimori tumbó la democracia durante su gobierno en los años 90 y calificó la elección de Pedro Castillo como fantástica y ridícula, por ser símbolo de un movimiento social e inclusión en Perú y por no estar preparado para el cargo.
LaRepública Nobel AlbertoFujimori PedroCastillo
