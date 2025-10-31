Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, hace una promesa en reunión con Marco Rubio LR
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, realizó su primera visita oficial a Estados Unidos con el objetivo de negociar acceso a dólares y reunirse con organismos multilaterales. Durante el viaje, sostuvo un encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien anunció su intención de construir una asociación sólida entre ambos países. En la reunión, celebrada en Washington, ambos líderes coincidieron en fortalecer los lazos bilaterales y promover beneficios económicos y sociales para sus ciudadanos.
