GRABADO el 31-10-2025

UCV y Google fortalecen el futuro digital de su comunidad

ContenidoPatrocinado Más de 5,900 vallejianos se capacitaron con Google Cloud Digital Leader, fortaleciendo sus habilidades en IA, datos y nube.

Nueva edición: 17 de noviembre.

Certifícate con Google Cloud y potencia tu perfil profesional.

Universidad César Vallejo: Tu futuro en la nube comienza aquí.



UCV GoogleCloud InnovaciónDigital TransformaciónDigital EducaciónTecnológica

