GRABADO el 01-11-2025

Paro de transportistas: estas líneas de transporte no trabajarán este 4 de noviembre LR

El paro de transportistas del 4 de noviembre busca denunciar la creciente ola de inseguridad, extorsiones y asesinatos que afecta al sector en Lima y Callao. Los gremios acusan al Gobierno de no cumplir los acuerdos firmados y exigen mayor protección policial para los conductores.

La paralización de 24 horas afectará los cuatro conos de Lima y el Callao, con empresas como Línea 33, Corazón de Jesús, Las Flores, El Rápido, Etuchisa y Chama entre las que suspenderán sus servicios.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Día Mundial del Veganismo

Día Mundial del Veganismo

Muerte de la soprano Yma Súmac

Muerte de la soprano Yma Súmac

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

