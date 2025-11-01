GRABADO el 01-11-2025

Paro de transportistas: estas líneas de transporte no trabajarán este 4 de noviembre LR

El paro de transportistas del 4 de noviembre busca denunciar la creciente ola de inseguridad, extorsiones y asesinatos que afecta al sector en Lima y Callao. Los gremios acusan al Gobierno de no cumplir los acuerdos firmados y exigen mayor protección policial para los conductores.



La paralización de 24 horas afectará los cuatro conos de Lima y el Callao, con empresas como Línea 33, Corazón de Jesús, Las Flores, El Rápido, Etuchisa y Chama entre las que suspenderán sus servicios.



