GRABADO el 31-10-2025

Candidato chileno José Antonio Kast propone cerco entre Perú y Chile LR

El candidato derechista José Antonio Kast busca alcanzar el sillón presidencial chileno en 2026 con controversiales propuestas migratorias, las misma que han sido criticadas por candidatos opositores e involucran la frontera con países como Perú y Bolivia.



eleccioneschile chile peru bolivia frontera fronteranorte joseantoniokast larepública lr



jose antonio kast

jose antonio kast candidato presidencial

jose antonio kast inmigrantes

kast inmigración

chile

perú

bolivia

frontera perú chile

inmigración

inmigrantes



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública

Israel rompe la tregua y realiza nuevos ataques en Gaza LR.

Más de 9.500 candidatos postularán al Congreso bicameral LR.

Sudán bajo guerra civil, masacres y miles de desplazados LR.

SEÑOR de los MILAGROS EN VIVO: ÚLTIMO RECORRIDO del año LR.

Feriado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos y procesión en Perú EnVivoLR.

Paro de transportistas: estas líneas de transporte no trabajarán este 4 de noviembre LR.

Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 27 al 31 de octubre NewsLR.

Nobel de Economía asegura que Fujimori destruyó la democracia y Castillo fracasó HardNews.

PEDRO CATERIANO: "EL CONGRESO GOBIERNA DE FACTO" SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

UCV y Google fortalecen el futuro digital de su comunidad.

Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, hace una promesa en reunión con Marco Rubio LR.

Candidato chileno José Antonio Kast propone cerco entre Perú y Chile LR.

Sube el PETRÓLEO por tensiones entre TRUMP y MADURO Noticias del 31 de octubre de 2025 LR.

¡LA RESPALDA! Asesor de congresista Lucinda Vásquez reveló que ella padece cáncer HLR.

Keiko a la presidencia, Montesinos en prisión, Castillo y la nulidad de juicio las10deldía.

Además hoy día 02 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.