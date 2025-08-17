Brutal explosión con dinamita en Trujillo causó terror a locales Cuarto Poder Perú
Brutal explosión con dinamita en Trujillo causó terror a locales Cuarto Poder Perú
Una brutal explosión en la avenida Perú dejó más de 10 heridos y al menos 25 casas afectadas. Las víctimas exigen acción urgente del Gobierno.
Mira el reportaje completo AQUÍ https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/brutal-explosion-dinamita-trujillo-causo-terror-locales-n509983
Mira el programa de ayer completo AQUÍ https://bit.ly/cpatvgo
CuartoPoder, Noticias Perú
Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.
Mira en VIVO todos los noticieros y Dominicales de América https://bit.ly/vivoamericatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo
SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA LAS NOTAS DE CUARTO PODER EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytcp25
Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias
Síguenos en:
FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv
X América: http://bit.ly/twamericatv
Acerca de Cuarto Poder:
El programa que marca la pauta del acontecer nacional durante la semana. Un indiscutido espacio como referente de independencia y seriedad informativa.
Conducido por Sol Carreño
Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
JuntémonosMás
Desde América Noticias
PRIMERA EDICIÓN Vizcarra permanece en el penal de Barbadillo shorts.
PRIMERA EDICIÓN Político colombiano es declarado persona no grata shorts.
Eres mi sangre celebra sus primeros 100 capítulos América Espectáculos (HOY).
Al Fondo hay Sitio realizará su primera escena en vivo América Espectáculos (HOY).
Milett Figueroa se suma a 'Eres mi sangre' como la nueva villana América Espectáculos (HOY).
AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Qué nueva "bomba" llegará a EEG? shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Milett Figueroa ingresa a "Eres mi sangre" shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS "Eres mi sangre" celebra sus 100 capítulos shorts.
Brutal explosión con dinamita en Trujillo causó terror a locales Cuarto Poder Perú.
Así operan las bandas que controlan zonas en Trujillo Cuarto Poder Perú.
AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.
DOMINGO AL DÍA Policía fallece tras enfrentamiento con delincuentes shorts.
DOMINGO AL DÍA Santa Rosa: frontera en alerta por reclamo de Gustavo Petro shorts.
Martín Vizcarra permanece internado en penal de Barbadillo Primera Edición Noticias Perú.
Congreso declara persona no grata a político colombiano Primera Edición Noticias Perú.
Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.
América Noticias
Todos los videos desde América Noticias en Youtube.