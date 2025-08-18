GRABADO el 18-08-2025

Al Fondo hay Sitio realizará su primera escena en vivo América Espectáculos (HOY)

Al Fondo hay Sitio realizará su primera escena en vivo (HOY)



¡NO DEJAN DE SORPRENDERNOS!

El elenco de AFHS se prepara para realizar una escena en vivo ¡por primera vez! Y lo mejor: ¡ustedes eligen lo que sucederá!



AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los programas de Espectáculos https://bit.ly/vivoamericatvgo

Mira completo América Espectáculos https://bit.ly/aeatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv

X América TV: http://bit.ly/twamericatv



Capítulos:

00:00 AFHS realizará su primera escena en vivo

01:00 ¡Ustedes eligen lo que sucederá!



Acerca de América Espectáculos:

Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.



Conducido por Rebeca Escribens



Acerca de América Televisión:

América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

18 de agosto de 2025.

Santa Rosa retoma la calma con refuerzo de seguridad Edición Mediodía Noticias Perú.

Rodrigo Paz y 'Tuto' Quiroga van a segunda vuelta en Bolivia Edición Mediodía Noticias Perú.

CUARTO PODER Fuerte explosión se registró en Trujillo shorts.

Encuesta revela alto rechazo a Boluarte y reacción del MIDIS Primera Edición Noticias Perú.

PRIMERA EDICIÓN Vizcarra permanece en el penal de Barbadillo shorts.

PRIMERA EDICIÓN Político colombiano es declarado persona no grata shorts.

Eres mi sangre celebra sus primeros 100 capítulos América Espectáculos (HOY).

Al Fondo hay Sitio realizará su primera escena en vivo América Espectáculos (HOY).

Milett Figueroa se suma a 'Eres mi sangre' como la nueva villana América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Qué nueva "bomba" llegará a EEG? shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Milett Figueroa ingresa a "Eres mi sangre" shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS "Eres mi sangre" celebra sus 100 capítulos shorts.

Brutal explosión con dinamita en Trujillo causó terror a locales Cuarto Poder Perú.

Así operan las bandas que controlan zonas en Trujillo Cuarto Poder Perú.

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.