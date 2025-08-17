GRABADO el 17-08-2025

Así operan las bandas que controlan zonas en Trujillo Cuarto Poder Perú

Así operan las bandas que controlan zonas en Trujillo Cuarto Poder Perú



Julio Corcuera, autor de un libro sobre extorsión, analiza la evolución de las bandas en Trujillo, su estructura, el uso de simbología para marcar territorio y cómo logran mantenerse activas. También plantea soluciones institucionales frente a este problema social creciente.



El programa que marca la pauta del acontecer nacional durante la semana. Un indiscutido espacio como referente de independencia y seriedad informativa.



Conducido por Sol Carreño



