GRABADO el 17-08-2025

Así operan las bandas que controlan zonas en Trujillo Cuarto Poder Perú

Julio Corcuera, autor de un libro sobre extorsión, analiza la evolución de las bandas en Trujillo, su estructura, el uso de simbología para marcar territorio y cómo logran mantenerse activas. También plantea soluciones institucionales frente a este problema social creciente.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

