GRABADO el 18-08-2025

El exmandatario Martín Vizcarra fue llevado al penal de Barbadillo para cumplir cinco meses de prisión preventiva, según dispuso el Poder Judicial. Su defensa criticó la falta de notificación formal, lo que habría impedido apelar. Familiares niegan intento de fuga y confían en su equipo legal.

PRIMERA EDICIÓN

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

