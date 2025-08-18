GRABADO el 18-08-2025

PRIMERA EDICIÓN Vizcarra permanece en el penal de Barbadillo

El exmandatario Martín Vizcarra fue llevado al penal de Barbadillo para cumplir cinco meses de prisión preventiva, según dispuso el Poder Judicial. Su defensa criticó la falta de notificación formal, lo que habría impedido apelar. Familiares niegan intento de fuga y confían en su equipo legal.



Desde América Noticias

