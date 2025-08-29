GRABADO el 29-08-2025

Nicolás Maduro asegura que EE.UU. no entrará a Venezuela

En medio de los anuncios de Washington de movilizar tropas al Caribe, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo el jueves que no hay forma de que Estados Unidos invada a Venezuela y llamó a sus ciudadanos a alistarse en las fuerzas militares.





