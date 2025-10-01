GRABADO el 01-10-2025

Funcionarios señalados por vínculos con red en Lima Norte Edición Mediodía Noticias Perú

En un megaoperativo coordinado por la PNP y la Fiscalía se detuvo a presuntos integrantes de una organización dedicada a extorsiones y al control irregular de obras en Lima Norte las investigaciones apuntan a vínculos con funcionarios municipales y la creación de empresas fachada para participar en licitaciones. Las diligencias incluyen allanamientos en Carabayllo y Comas y la incautación de bienes mientras continúa la investigación.



