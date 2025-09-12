GRABADO el 12-09-2025

Normas legales: aprueban lineamientos para la adquisición de ganado vacuno

Estas son las NormasLegales más relevantes publicadas hoy viernes 12 de setiembre en el ElPeruano:

https://goo.su/QU4d



RESOLUCION MINISTERIAL N 0343-2025-MIDAGRI Aprueban Lineamientos para la adquisición producción y difusión de material genético y reproductores de ganado vacuno

https://goo.su/FI3pkF



RESOLUCION N D000881-2025-JUS/PGE-PG Aprueban el Texto Integrado actualizado del Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría General del Estado



Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

