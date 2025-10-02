GRABADO el 02-10-2025

¿Cuántas autoridades están afiliadas a un partido inscrito para las EleccionesGenerales?

Faltan solo 11 días para que autoridades que quieran postular en las Elecciones Generales 2026 renuncien a sus cargos. El portal InfoGob revela cuántos alcaldes y gobernadores están afiliados a partidos o alianzas inscritas.



JNE Elecciones2026 InfoGob Autoridades Afiliaciones PlazoElectoral Renuncias Democracia PolíticaPeruana ParticipaciónCiudadana Transparencia

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Cuándo conoceremos las listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026?.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua quechua Cusco Collao.

Envivo Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y la Cámara de Comercio de Lima.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 3 de octubre de 2025.

8 de cada 10 peruanos teme que campañas electorales sean financiadas con dinero ilegal .

Hoy vence el plazo para aprobar cambios para las elecciones regionales y municipales 2026 .

Envivo Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y la Cámara de Comercio de Lima.

La previa a las primarias.

¡Recorremos Gamarra!.

ENVIVO Elige2026.

PERÚ ELECTORAL: Más de 100 mil peruanos beneficiados con nueva Oficina Desconcentrada de Pasco.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 2 de octubre de 2025.

¿Cuántas autoridades están afiliadas a un partido inscrito para las EleccionesGenerales?.

Un fiscalizador por mesa de sufragio La meta del JNE para las Elecciones2026.

Fechas clave de octubre rumbo a las Elecciones Generales 2026 .

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.