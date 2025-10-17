RENUNCIA EL JEFE DEL COMANDO SUR EN MEDIO DE BOMBARDEOS EN EL CARIBE RADAR24
La renuncia del almirante AlvinHolsey como jefe del ComandoSur de EstadosUnidos llega en un momento crítico. En medio de nuevos bombardeos en el Caribe contra presuntas narcolanchas, fuentes en Washington confirman que su salida estaría vinculada a tensiones con el secretario de defensa PeteHegseth y al presidente DonaldTrump, quienes exigen mayor rapidez en la ofensiva antidrogas y en la presión sobre el régimen de NicolásMaduro.
Durante su gestión, Holsey lideró seis operativos en el Caribe contra el narcotráfico, el más reciente con sobrevivientes, algo inusual en estos ataques. Su renuncia, anunciada para el 12 de diciembre de 2025, desata especulaciones sobre posibles diferencias internas y un reacomodo en la estrategia militar de EstadosUnidos hacia Venezuela.
Mientras tanto, el mandatario venezolano respondió con insultos y mensajes en inglés Please, please, we want peace en un intento de mostrar disposición al diálogo. Sin embargo, en el Congreso estadounidense, figuras como el republicano Carlos Jiménez aseguran que no habrá negociación con el madurismosinMaduro.
A esto se suman las declaraciones del presidente colombiano GustavoPetro, quien advirtió que la captura de Maduro podría dejar una herida social en la región. En este video analizamos el impacto de la renuncia de Holsey, los movimientos militares en el Caribe y las reacciones de América Latina ante una posible captura del mandatario venezolano. ¿Qué pasará con las operaciones del Comando Sur? ¿Se acelera la estrategia contra el régimendeMaduro?
00:05 EE.UU. ataca otra narcolancha en el Caribe y hay sobrevivientes
01:14 Se va el jefe del Comando Sur, almirante Holsey deja su cargo
06:15 Maduro y Delcy estallan contra el Miami Herald por gobierno sin Maduro
09:00 Diosdado amenaza a EE. UU. con machete en mano
10:20 Rafael Santiago, analista venezolano se pronuncia sobre la renuncia del jefe del Comando Sur
20:00 Giménez rechaza madurismo sin Maduro y alerta sobre vínculo Cuba-Venezuela
23:11 Maduro envía mensaje a EE. uu. en inglés y vuelve a ser tendencia
24:20 Petro advierte que una guerra en Venezuela también afectaría a Colombia
26:33 Vaticano exhibe retratos de José Gregorio y Madre Carmen antes de su canonización
27:32 Luis Arnoldo Torre, responsable del apostolado de José Gregorio se pronuncia sobre los dos santos venezolanos que serán canonizados
