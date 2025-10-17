GRABADO el 17-10-2025

RENUNCIA EL JEFE DEL COMANDO SUR EN MEDIO DE BOMBARDEOS EN EL CARIBE RADAR24

La renuncia del almirante AlvinHolsey como jefe del ComandoSur de EstadosUnidos llega en un momento crítico. En medio de nuevos bombardeos en el Caribe contra presuntas narcolanchas, fuentes en Washington confirman que su salida estaría vinculada a tensiones con el secretario de defensa PeteHegseth y al presidente DonaldTrump, quienes exigen mayor rapidez en la ofensiva antidrogas y en la presión sobre el régimen de NicolásMaduro.



Durante su gestión, Holsey lideró seis operativos en el Caribe contra el narcotráfico, el más reciente con sobrevivientes, algo inusual en estos ataques. Su renuncia, anunciada para el 12 de diciembre de 2025, desata especulaciones sobre posibles diferencias internas y un reacomodo en la estrategia militar de EstadosUnidos hacia Venezuela.



Mientras tanto, el mandatario venezolano respondió con insultos y mensajes en inglés Please, please, we want peace en un intento de mostrar disposición al diálogo. Sin embargo, en el Congreso estadounidense, figuras como el republicano Carlos Jiménez aseguran que no habrá negociación con el madurismosinMaduro.



A esto se suman las declaraciones del presidente colombiano GustavoPetro, quien advirtió que la captura de Maduro podría dejar una herida social en la región. En este video analizamos el impacto de la renuncia de Holsey, los movimientos militares en el Caribe y las reacciones de América Latina ante una posible captura del mandatario venezolano. ¿Qué pasará con las operaciones del Comando Sur? ¿Se acelera la estrategia contra el régimendeMaduro?



00:05 EE.UU. ataca otra narcolancha en el Caribe y hay sobrevivientes

01:14 Se va el jefe del Comando Sur, almirante Holsey deja su cargo

06:15 Maduro y Delcy estallan contra el Miami Herald por gobierno sin Maduro

09:00 Diosdado amenaza a EE. UU. con machete en mano

10:20 Rafael Santiago, analista venezolano se pronuncia sobre la renuncia del jefe del Comando Sur

20:00 Giménez rechaza madurismo sin Maduro y alerta sobre vínculo Cuba-Venezuela

23:11 Maduro envía mensaje a EE. uu. en inglés y vuelve a ser tendencia

24:20 Petro advierte que una guerra en Venezuela también afectaría a Colombia

26:33 Vaticano exhibe retratos de José Gregorio y Madre Carmen antes de su canonización

27:32 Luis Arnoldo Torre, responsable del apostolado de José Gregorio se pronuncia sobre los dos santos venezolanos que serán canonizados



noticiashoy breakingnews internacionales ComandoSur EstadosUnidos Caribe Venezuela narcotráfico DonaldTrump AlvinHolsey NicolásMaduro GustavoPetro





¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO



renuncia jefe del comando sur

salida alvin holsey diciembre 2025

comando sur operaciones caribe

ataques a narcolanchas caribe

sobrevivientes en bombardeo caribe

tensiones eeuu venezuela hoy

donald trump estrategia caribe

pete hegseth decisiones pentagono

southcom cambio de mando

miami herald caribe venezuela

gustavo petro reacciones venezuela

nicolás maduro mensaje please

operativos antidrogas caribe

crisis regional por venezuela

flota estadounidense en caribe

baja en liderazgo militar

golpe al narcotráfico marítimo

reacciones congreso eeuu holsey

impacto en seguridad regional

qué pasa en el caribe hoy

Desde Diario Gestión

Noticiero Mediodía 18 de octubre: TRUMP REVELA QUE MADURO OFRECIÓ DE TODO PARA EVITAR CONFLICTO.

Santos venezolanos fortalecerán la unidad.

¿QUÉ IMPLICA LA DECISIÓN DE TRUMP DE ACTIVAR A LA CIA EN VENEZUELA? I RadarClips.

Noticias 17 de octubre: TRUMP CONFIRMA OFERTA DE MADURO Noticiero.

AMENAZA DE DIOSDADO A TRUMP ES UNA MUESTRA DE DEBILIDAD.

REUNIÓN clave entre TRUMP y ZELENSKI mientras RUSIA lanza nuevas amenazas Gestión.

RENUNCIA EL JEFE DEL COMANDO SUR EN MEDIO DE BOMBARDEOS EN EL CARIBE RADAR24.

HERMANOS RODRÍGUEZ EN LA MIRA POR PLAN CONTRA MADURO I RadarClips.

Maduro teme guerra con Trump y acusa a la CIA de preparar un golpe Gestión.

Noticiero Mediodía 17 de octubre: EE.UU. ATACA OTRO BARCO EN EL CARIBE: HAY SOBREVIVIENTES.

EL 86 DE VENEZOLANOS NO RECONOCE A MADURO, SEGÚN ENCUESTA I RadarClips.

Noticias 16 de octubre:¿TRUMP LANZA EL GOLPE FINAL? Noticiero.

HNOS. RODRÍGUEZ HABRÍAN NEGOCIADO EN SECRETO CON EE.UU. UNA TRANSICIÓN SIN MADURO RADAR24.

EN VIVO: TRUMP CONFIRMA QUE SE REUNIRÁ CON PUTIN EN BUDAPEST Gestión.

Caracas militarizada: el temor crece mientras EE.UU. mantiene presión RadarClips.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.