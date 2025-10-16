GRABADO el 16-10-2025

Cantante y padre de familia, víctima de la delincuencia Domingo al Día Perú

Cantante y padre de familia, víctima de la delincuencia Domingo al Día Perú



Elvis Reyes Flores, conocido artísticamente como Checho, fue ultimado tras salir del cumpleaños de su amigo. Un delincuente le dspr por la espalda y huyó del lugar. Las investigaciones ya están en marcha.



