Trujillo: el vecindario que no logra recuperarse del ataque con dinamita

Hace casi dos semanas, Trujillo fue escenario de un violento ataque producto del conflicto de bandas criminales.

Una explosión registrada en la cuadra 8 de la avenida Perú dejó decenas de casas dañadas por la onda expansiva, por lo que el Gobierno central, a través del Ministerio de Vivienda inició con los trabajos de rehabilitación a los inmuebles afectados.

Luego que especialistas evaluaran los daños, esta semana se comenzó con el cambio de lunas, puertas y techos de calamina.

OBRAS EN MARCHA

Este jueves, llegó el titular de Vivienda, Durich Whittembury, quien inspeccionó los trabajos que se viene ejecutando y conversó con las familias afectadas.

Cabe señalar que, según informó el Ministerio de Vivienda, se ha identificado que seis casas tienen una condición de inhabitabilidad, por lo que contarán con bonos de arrendamiento de viviendas para emergencia, mientras que una tendrá un bono habitacional familiar para su reconstrucción completa.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 29 DE AGOSTO DEL 2025.

Ministro de Defensa y Canciller llegaron a Francia para evaluar compra de aviones caza.

Fuertes vientos se lleva techos de casas en Piura.

Congresista Carlos Anderson renuncia al partido Perú Moderno.

Concurso Nacional del Pisco 2025 reunirá a los mejores productores peruanos.

Comida, desfile y música en la Expo Agraria 2025.

Luis Gonzáles Posada en contra del retiro del Perú de la CIDH: Sería un grave error.

Vizcarra defiende su inocencia en audiencia de apelación por prisión preventiva: No me voy a fugar.

Huaral: desarticulan a la banda criminal Los Lobos que operaba extorsiones desde Chile.

Asesinan a dueño de discoteca y 2 trabajadores en San Juan de Lurigancho.

Loreto: se enfrentan con perdigones y armas de caza en río.

Rímac: capturan a dos adultos mayores por integrar mafia criminal.

¡Mayor precaución en La Molina! Registran más de 10 accidentes de tránsito en agosto.

Trujillo: el vecindario que no logra recuperarse del ataque con dinamita.

Banda usaba chalecos de municipio del Callao para cobrar cupos.

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Enfermera Peruana

Día de la Enfermera Peruana

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

