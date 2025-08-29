GRABADO el 29-08-2025

Trujillo: el vecindario que no logra recuperarse del ataque con dinamita

Hace casi dos semanas, Trujillo fue escenario de un violento ataque producto del conflicto de bandas criminales.



Una explosión registrada en la cuadra 8 de la avenida Perú dejó decenas de casas dañadas por la onda expansiva, por lo que el Gobierno central, a través del Ministerio de Vivienda inició con los trabajos de rehabilitación a los inmuebles afectados.



Luego que especialistas evaluaran los daños, esta semana se comenzó con el cambio de lunas, puertas y techos de calamina.



OBRAS EN MARCHA



Este jueves, llegó el titular de Vivienda, Durich Whittembury, quien inspeccionó los trabajos que se viene ejecutando y conversó con las familias afectadas.



Cabe señalar que, según informó el Ministerio de Vivienda, se ha identificado que seis casas tienen una condición de inhabitabilidad, por lo que contarán con bonos de arrendamiento de viviendas para emergencia, mientras que una tendrá un bono habitacional familiar para su reconstrucción completa.

