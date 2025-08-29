GRABADO el 29-08-2025

Huaral: desarticulan a la banda criminal Los Lobos que operaba extorsiones desde Chile

En la madrugada de este viernes, un operativo conjunto de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, la Depincri y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura logró desarticular a la organización criminal conocida como Los Lobos de Huaral, dedicada a extorsionar a empresarios, autoridades y transportistas de la zona.



EXTORSIONES DIRIGIDAS DESDE CHILE



De acuerdo con la investigación policial, uno de los principales cabecillas de la organización delictiva coordinaba operaciones desde Chile, enviando mensajes intimidatorios a comerciantes y funcionarios de Huaral. Paralelamente, las autoridades allanaron tres celdas del penal de Carquín, desde donde se realizaban constantes llamadas de extorsión a las víctimas.



Los agentes revelaron que la red criminal mantenía una estructura bien organizada y con alcance internacional. El cabecilla contaba con orden de detención preliminar y seguía enviando instrucciones desde el extranjero, confirmó un vocero policial.



MUJERES COMO INTERMEDIARIAS



En su intento por despistar a las autoridades, Los Lobos empleaban a mujeres de su entorno cercano para recibir y mover el dinero producto de las extorsiones. Estos fondos provenían de las amenazas a empresarios locales, quienes se vieron obligados a pagar para evitar represalias contra sus negocios o familias.



Con este operativo, el Ministerio del Interior busca desarticular la red de extorsión que atemorizaba a la provincia de Huaral y a otras zonas del norte chico, golpeando así la estructura económica y logística de una de las organizaciones criminales más activas de la región.





Ingresa a http://ptv.pe/452129 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 29/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 29 DE AGOSTO DEL 2025.

Ministro de Defensa y Canciller llegaron a Francia para evaluar compra de aviones caza.

Fuertes vientos se lleva techos de casas en Piura.

Congresista Carlos Anderson renuncia al partido Perú Moderno.

Concurso Nacional del Pisco 2025 reunirá a los mejores productores peruanos.

Comida, desfile y música en la Expo Agraria 2025.

Luis Gonzáles Posada en contra del retiro del Perú de la CIDH: Sería un grave error.

Vizcarra defiende su inocencia en audiencia de apelación por prisión preventiva: No me voy a fugar.

Huaral: desarticulan a la banda criminal Los Lobos que operaba extorsiones desde Chile.

Asesinan a dueño de discoteca y 2 trabajadores en San Juan de Lurigancho.

Loreto: se enfrentan con perdigones y armas de caza en río.

Rímac: capturan a dos adultos mayores por integrar mafia criminal.

¡Mayor precaución en La Molina! Registran más de 10 accidentes de tránsito en agosto.

Trujillo: el vecindario que no logra recuperarse del ataque con dinamita.

Banda usaba chalecos de municipio del Callao para cobrar cupos.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.