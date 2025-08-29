GRABADO el 29-08-2025

Ministro de Defensa y Canciller llegaron a Francia para evaluar compra de aviones caza

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el canciller Elmer Schialer se encuentran en Francia para evaluar la compra de aviones de combate destinados a reforzar la Fuerza Aérea del Perú.



Ambos funcionarios, en representación del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, sostuvieron reuniones oficiales en París, donde destacaron el impulso renovado de la relación bilateral y el avance hacia una asociación privilegiada entre Perú y Francia.



A través de un comunicado difundido en la cuenta oficial de la Cancillería del Perú en X, se informó que la agenda de trabajo incluyó temas de cooperación en inversión, comercio, educación, seguridad y defensa.



VISITA A SUECIA



Como parte de la visita, la delegación peruana evalúa la compra de 24 aviones de caza Dassault Rafale, considerados entre los más modernos del mercado. Asimismo, se analizará la alternativa de los aviones Gripen, de origen sueco, para lo cual también se ha programado una visita oficial a Suecia antes de tomar una decisión final.





