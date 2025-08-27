GRABADO el 27-08-2025

Sandra y las chicas de Planchando el despecho preparan una deliciosa torta de mango al revés

El secreto de la receta está en un corte especial de la fruta que potencia el sabor.

Desde ATV Noticias

Secretos de Cocina: Programa del miércoles 27 de agosto del 2025.

Sandra y las chicas de Planchando el despecho preparan una deliciosa torta de mango al revés.

VMT: Bodeguero defiende a niña de abusos y ahora recibe amenazas de muerte.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 27 de agosto de 2025.

Barbero es masacrado por sereno tras denuncia por ruidos molestos en su local.

Vía Expresa es cerrada debido a tráiler que quedó atorado en un puente.

¡Traficazo! Cierran parcialmente la autopista Ramiro Prialé por 45 días debido a obras.

Pareja de mujer hallada sin vida en EE.UU. se entregó a las autoridades por el asesinato de Sheylla.

SMP: 'Marcas' roban 38 mil soles a un sujeto a punta de patadas.

¡Milagro! Mujer es arrollada mientras conducía su scooter pero casco le salva la vida.

Fiscalía allana la vivienda del hermano de la presidenta Boluarte.

ATV Noticias Central: Programa del martes 26 de agosto del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 26 de agosto de 2025.

Ocurre Ahora: Programa del martes 26 de agosto del 2025.

La IA y el voto digital son la novedad en las elecciones presidenciales 2026.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Día de la Defensa Nacional

Día de la Defensa Nacional

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Día Mundial de los Lagos

Día Mundial de los Lagos

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

