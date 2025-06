GRABADO el 20-06-2025

Ingeniero que dirigió proyecto de estructuras en Larcomar responde a Municipalidad de Miraflores

La Municipalidad de Miraflores ha denunciado públicamente la existencia de presuntas construcciones sin licencia municipal dentro del centro comercial Larcomar, específicamente en una zona cercana al Parque Domo Sola. Según la comuna, en esta área que alberga maquinaria pesada como enfriadores de agua, aire acondicionado y un pozo séptico se habrían realizado edificaciones sin contar con los permisos correspondientes.



HABLA INGENIERO RESPONSABLE DE DISEÑO ESTRUCTURAL



Sin embargo, el ingeniero Carlos Casabonne, del estudio GCAQ Ingenieros Civiles SAC y responsable del diseño estructural de Larcomar, aseguró que la estabilidad del talud no está comprometida. Ese tipo de equipos no afectan en lo absoluto la estructura. Es como si en lugar de posarse una mosca, se posara un moscardón: más pesado, sí, pero irrelevante, afirmó.



Casabonne explicó que el terreno sobre el cual se construyó Larcomar es sumamente competente y que, si bien pueden existir problemas puntuales de corrosión debido al ambiente marino, estos se relacionan con el mantenimiento habitual y tienen solución técnica.



Por su parte, la empresa Parque Arauco, operadora de Larcomar, emitió un comunicado fechado el 20 de junio en el que aclaró que los equipos observados tienen más de 10 años operando en el mismo lugar, y al ser móviles, no requieren licencia de edificación. Además, señalaron que la plataforma de concreto que los sostiene forma parte de las instalaciones originales, al igual que el pozo séptico, y que nada de esto afecta la seguridad del centro comercial.

Desde 24 Horas

Marianella Ledesma: "Lo que ha hecho la JNJ es un acto irregular que va a tener consecuencias".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 20 DE JUNIO DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 20 DE JUNIO DEL 2025.

Reincorporación de Tomás Gálvez completa plazas de fiscales supremos y complica regreso de Benavides.

Roxana Rocha sobre trenes donados: Estamos emigrando de los 'Chosicanos' a una movilidad sostenible.

JNJ defiende restitución a Patricia Benavides: No es un nuevo nombramiento.

Eduardo Salhuana respalda restitución de Patricia Benavides: La JNJ ha tomado una decisión.

Ministerio Público: Tomás Gálvez Villegas es reincorporado oficialmente como fiscal supremo titular.

Ingeniero que dirigió proyecto de estructuras en Larcomar responde a Municipalidad de Miraflores.

Américo Gonza propone reorganizar el Ministerio Público en medio de denuncias en su contra.

Dina Boluarte: archivan denuncia constitucional en su contra por muertes en protestas.

Hoy empieza el invierno y temperaturas caerán hasta los 12 grados en Lima, según Senamhi.

Viviendas al borde del abismo: alerta por construcciones en acantilado de la Costa Verde.

Más de 400 colegios afectados por sismo en Lima: 10 con daños severos y 14 en virtualidad.

VMT: vecinos exigen pistas y veredas prometidas por Rafael López Aliaga.

Además hoy día 21 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.