GRABADO el 20-06-2025

VMT: vecinos exigen pistas y veredas prometidas por Rafael López Aliaga

Con la llegada del invierno, los vecinos de la zona de Villa Lourdes, en Villa María del Triunfo, enfrentan nuevamente un viejo problema: calles completamente enlodadas por la falta de pistas y veredas.



Esta situación no solo dificulta el tránsito peatonal y vehicular, sino que también está afectando gravemente a escolares, quienes tienen problemas para llegar a sus centros educativos.



Ya son más de 20 años. En verano se sufre de polvo, en invierno de lodo, denunció un vecino, visiblemente indignado por la inacción de las autoridades.



La comunidad ha dirigido su reclamo al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien, según indican, visitó la zona durante su campaña y prometió la construcción de pistas y veredas, compromiso que aún no se ha concretado.



CONDUCTORES AFECTADOS



Los conductores también se han visto afectados, ya que los vehículos particulares y unidades de transporte público no pueden ingresar con facilidad debido al mal estado del terreno.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 20/06/2025



