20-06-2025

Eduardo Salhuana respalda restitución de Patricia Benavides: La JNJ ha tomado una decisión

El titular del Poder Legislativo, Eduardo Salhuana, se mostró a favor que Patricia Benavides Vargas vuelva a asumir el cargo de fiscal de la Nación, esto, luego que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) revocara la destitución que se le impuso en mayo de 2024.



La junta es una entidad autónoma que ha tomado una decisión. Estemos o no de acuerdo, hay que cumplirla, señaló, al tiempo de calificar como un espectáculo lamentable la pugna protagonizada por Patricia Benavides y la fiscal de la Nación en funciones, Delia Espinoza Valenzuela.



DENUNCIA A SU PREDECESORA



Una exfiscal de la Nación que es repuesta por la JNJ, de manera no muy prudente, se presenta a las 08: 00 a.m. en la sede de la Fiscalía. Luego nos enteramos de que no había notificación de la JNJ. La otra señora se atrinchera, no la recibe, saca velas y después denuncia a su predecesora, agregó.



Ante esta situación, Salhuana Cavides, representante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) reiteró la necesidad de una reorganización del Ministerio Público a la brevedad posible, informa RPP.

Desde 24 Horas

