GRABADO el 06-08-2025

Del Castillo y Velásquez Quesquén, entre los favoritos para ser candidato presidencial del APRA

Los partidos políticos continúan definiendo a sus posibles candidatos de cara a las elecciones generales de 2026. En el caso del APRA, ya se han presentado dos listas internas, de las cuales una será la que represente al partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre.



La primera lista está encabezada por el excongresista Jorge del Castillo, quien irá acompañado por el también exparlamentario Mauricio Mulder. Ambos son políticos con larga trayectoria, con experiencia tanto en el Congreso como en cargos ministeriales.



Por su parte, la segunda lista está liderada por el ex primer ministro Javier Velásquez Quesquén. En su equipo figura Carla García, hija del expresidente Alan García Pérez, quien debutaría en una contienda electoral bajo el símbolo aprista.



ELECCIONES PRIMARIAS EN NOVIEMBRE



Según el cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las elecciones primarias donde cada agrupación política elegirá oficialmente a su candidato presidencial se llevarán a cabo el próximo 30 de noviembre.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 06/08/2025



Desde 24 Horas

